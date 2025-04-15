Поломали и обмазали кровью: в Литве вандалы повредили флагштоки с украинскими флагами

В литовском городке Мажейкяй неизвестные повалили и поломали четыре флагштока с украинскими флагами. Злоумышленников ищет полиция.

Также некоторые флагштоки обмазаны чем-то красным, похожим на кровь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Что известно об инциденте



Флагштоки с украинскими и литовскими флагами установлены возле костела Святого Франциска Ассизского. 14 апреля литовские СМИ сообщили, что вандалы поломали все 4 флагштока с украинскими флагами.

На кадрах можно заметить, что повалены только флагштоки с украинскими флагами. Все литовские флаги остались неповрежденными.



Флагшток украинского флага / фото 15min.lt



Вандалы повалили украинские флаги / фото Delfi



Вандалы повалили украинские флаги / фото Delfi



Вандалы повалили украинские флаги / фото Delfi

В городе установлены видеокамеры. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и ищет тех, кто мог совершить эти действия.

Мажейкяйский муниципалитет сообщил, что за такой акт вандализма грозит административная ответственность.

Следует отметить, что Литва продолжает активно поддерживать Украину. А наши граждане могут оставаться в Литве легально еще как минимум до марта 2026 года.