Польские дети получают имена античных богов: удивительная тенденция набирает обороты
- В Польше набирает популярность тенденция давать детям имена античных богов, таких как Зевс, Артемида, Прометеуш, Эрос, Гера, Арес.
- Законы Польши позволяют давать редкие и необычные имена, если они не оскорбительные или абсурдные, тогда как в Украине самыми распространенными являются Александр, Марко, София и Эмилия с добавлением необычных имен, как Арей и Эней.
Все больше родителей в Польше при выборе имени для своих малышей сознательно отходят от традиций и обращаются к далекому прошлому. Они выбирают имена с выразительным характером и символикой, достигающей тысячелетий, стремясь предоставить ребенку что-то уникальное и значимое.
Об этом со ссылкой на реестр PESEL передает официальный польский портал открытых данных, который называется Dane.gov.pl.
Какие имена выбирают поляки для своих детей?
В прошлые десятилетия сотрудники польских ЗАГСов были бы удивлены, если бы кто-то изъявил желание назвать своих детей, например, Зевсом или Артемидой. Современные правовые нормы, однако, предоставляют гораздо больше свободы, которой родители охотно пользуются. Для одних приоритетом является уникальность имени, для других – его значение и символика.
Согласно реестру PESEL, в Польше сейчас можно встретить такие античные имена:
- Прометеуш,
- Артемида,
- Зеус,
- Эрос,
- Гера,
- Арес.
Хотя их пока немного, тенденция к нестандартным именам становится заметной. Эксперты считают, что в ближайшие годы в топе будут оставаться традиционные польские имена, такие как:
- Зофия,
- Зузанна,
- Никодим,
- Ян.
В то же время всегда найдется часть родителей, которые стремятся выделить своего ребенка через необычное и оригинальное имя. Таким образом, античные имена остаются скорее единичным выбором, однако их присутствие в современных польских семьях демонстрирует более широкую тенденцию: стремление родителей к индивидуальности и символической глубине, которая выходит за пределы традиций.
Интересно! Как пишет LNG in Northern BC, законы Польши позволяют родителям давать детям редкие, иностранные и даже необычные имена, если они не являются оскорбительными или абсурдными, в частности с историческими корнями.
Какими именами называли детей в Украине?
Ранее Минюст обнародовал статистику по самых распространенных и редко употребляемых имен в первом полугодии 2025 года по регионам. Чаще всего родители называли мальчиков – Александром и Марком, а девочек – Софией и Эмилией. Среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025-го, также есть античные, славянские и имена персонажей из сериалов:
- Арей – Львовская и Ивано-Франковская области;
- Эней – Ивано-Франковская, Полтавская, Сумская и Тернопольская области;
- Аскольд – Ивано-Фраковщина и Тернопольщина;
- Зореслав – Винницкая область и Киев;
- Радомир – Донецкая, Ровенская, Полтавская и Черниговская области;
- Карпо – Житомирская.