Про це з посиланням на реєстр PESEL передає офіційний польський портал відкритих даних, який називається Dane.gov.pl.
Які імена обирають поляки для своїх дітей?
У минулі десятиліття співробітники польських РАЦСів були б здивовані, якби хтось виявив бажання назвати своїх дітей, наприклад, Зевсом чи Артемідою. Сучасні правові норми, однак, надають значно більше свободи, якою батьки охоче користуються. Для одних пріоритетом є унікальність імені, для інших – його значення та символіка.
Згідно з реєстром PESEL, у Польщі нині можна зустріти такі античні імена:
- Прометеуш,
- Артеміда,
- Зеус,
- Ерос,
- Гера,
- Арес.
Хоча їх поки що небагато, тенденція до нестандартних імен стає помітною. Експерти вважають, що в найближчі роки в топі залишатимуться традиційні польські імена, такі як:
- Зофія,
- Зузанна,
- Нікодем,
- Ян.
Водночас завжди знайдеться частина батьків, які прагнуть виділити свою дитину через незвичне й оригінальне ім'я. Таким чином, античні імена залишаються радше поодиноким вибором, проте їхня присутність у сучасних польських родинах демонструє ширшу тенденцію: прагнення батьків до індивідуальності та символічної глибини, яка виходить за межі традицій.
Польські діти отримують імена античних богів / Фото Unsplash
Цікаво! Як пише LNG in Northern BC, закони Польщі дозволяють батькам давати дітям рідкісні, іноземні та навіть незвичні імена, якщо вони не є образливими або абсурдними, зокрема з історичним корінням.
Якими іменами називали дітей в Україні?
Раніше Мін'юст оприлюднив статистику щодо найпоширеніших та рідковживаних імен у першому півріччі 2025 року за регіонами. Найчастіше батьки називали хлопчиків – Олександром і Марком, а дівчат – Софією та Емілією. Серед незвичних імен, якими називали хлопчиків в Україні з початку 2025-го, також є античні, слов'янські та імена персонажів із серіалів:
- Арей – Львівщина та Івано-Франківщина;
- Еней – Івано-Франківська, Полтавська, Сумська та Тернопільська області;
- Аскольд – Івано-Фраківщина і Тернопільщина;
- Зореслав – Вінниччина та Київ;
- Радомир – Донеччина, Рівненщина, Полтавщина та Чернігівщина;
- Карпо – Житомирська.