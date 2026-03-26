Про це з посиланням на реєстр PESEL передає офіційний польський портал відкритих даних, який називається Dane.gov.pl.

Дивіться також За що можуть "завернути" на кордоні з Польщею: зробити цю помилку легко

Які імена обирають поляки для своїх дітей?

У минулі десятиліття співробітники польських РАЦСів були б здивовані, якби хтось виявив бажання назвати своїх дітей, наприклад, Зевсом чи Артемідою. Сучасні правові норми, однак, надають значно більше свободи, якою батьки охоче користуються. Для одних пріоритетом є унікальність імені, для інших – його значення та символіка.

Згідно з реєстром PESEL, у Польщі нині можна зустріти такі античні імена:

Прометеуш,

Артеміда,

Зеус,

Ерос,

Гера,

Арес.

Хоча їх поки що небагато, тенденція до нестандартних імен стає помітною. Експерти вважають, що в найближчі роки в топі залишатимуться традиційні польські імена, такі як:

Зофія,

Зузанна,

Нікодем,

Ян.

Водночас завжди знайдеться частина батьків, які прагнуть виділити свою дитину через незвичне й оригінальне ім'я. Таким чином, античні імена залишаються радше поодиноким вибором, проте їхня присутність у сучасних польських родинах демонструє ширшу тенденцію: прагнення батьків до індивідуальності та символічної глибини, яка виходить за межі традицій.

Польські діти отримують імена античних богів / Фото Unsplash

Цікаво! Як пише LNG in Northern BC, закони Польщі дозволяють батькам давати дітям рідкісні, іноземні та навіть незвичні імена, якщо вони не є образливими або абсурдними, зокрема з історичним корінням.

Якими іменами називали дітей в Україні?

Раніше Мін'юст оприлюднив статистику щодо найпоширеніших та рідковживаних імен у першому півріччі 2025 року за регіонами. Найчастіше батьки називали хлопчиків – Олександром і Марком, а дівчат – Софією та Емілією. Серед незвичних імен, якими називали хлопчиків в Україні з початку 2025-го, також є античні, слов'янські та імена персонажів із серіалів: