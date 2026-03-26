Об этом со ссылкой на реестр PESEL передает официальный польский портал открытых данных, который называется Dane.gov.pl.

Какие имена выбирают поляки для своих детей?

В прошлые десятилетия сотрудники польских ЗАГСов были бы удивлены, если бы кто-то изъявил желание назвать своих детей, например, Зевсом или Артемидой. Современные правовые нормы, однако, предоставляют гораздо больше свободы, которой родители охотно пользуются. Для одних приоритетом является уникальность имени, для других – его значение и символика.

Согласно реестру PESEL, в Польше сейчас можно встретить такие античные имена:

Прометеуш,

Артемида,

Зеус,

Эрос,

Гера,

Арес.

Хотя их пока немного, тенденция к нестандартным именам становится заметной. Эксперты считают, что в ближайшие годы в топе будут оставаться традиционные польские имена, такие как:

Зофия,

Зузанна,

Никодим,

Ян.

В то же время всегда найдется часть родителей, которые стремятся выделить своего ребенка через необычное и оригинальное имя. Таким образом, античные имена остаются скорее единичным выбором, однако их присутствие в современных польских семьях демонстрирует более широкую тенденцию: стремление родителей к индивидуальности и символической глубине, которая выходит за пределы традиций.

Польские дети получают имена античных богов / Фото Unsplash

Интересно! Как пишет LNG in Northern BC, законы Польши позволяют родителям давать детям редкие, иностранные и даже необычные имена, если они не являются оскорбительными или абсурдными, в частности с историческими корнями.

Какими именами называли детей в Украине?

Ранее Минюст обнародовал статистику по самых распространенных и редко употребляемых имен в первом полугодии 2025 года по регионам. Чаще всего родители называли мальчиков – Александром и Марком, а девочек – Софией и Эмилией. Среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025-го, также есть античные, славянские и имена персонажей из сериалов: