Так, у першому півріччі 2025 року хлопчикам передусім давали такі імена, як Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Богдан, Данило, Дмитро, Макар, передає 24 Канал із посиланням на Мін'юст.

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Як називали дітей у 2025 році?

Найпопулярнішими іменами для дівчаток були: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.

Зокрема, на Київщині популярними жіночими іменами стали: Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія, а чоловічі: Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан, Олександр.

Найменш вживаними іменами дівчаток на Київщині стали Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса, Каталія, а хлопчиків – Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей, Даромир.

Серед незвичних імен, якими називали хлопчиків в Україні з початку 2025-го, також є античні, слов'янські та імена персонажів із серіалів:

Арей – Львівщина та Івано-Франківщина;

Еней – Івано-Франківська, Полтавська, Сумська та Тернопільська області;

Аскольд – Івано-Фраківщина і Тернопільщина;

Зореслав – Вінниччина та Київ;

Радомир – Донеччина, Рівненщина, Полтавщина та Чернігівщина;

Карпо – Житомирська;

Лаврін – Житомирська, Івано-Франківська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька області та Київ;

Космос – Донеччина;

Люцифер – Одещина;

Оскар – Харківщина і Полтавщина.

Тим часом дівчаток називали такими рідкісними іменами, як