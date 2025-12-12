В Польше ряд популярных супермаркетов прекратят работу: все из-за забастовки работников
- Работники сети супермаркетов Kaufland в Польше объявили двухчасовую предупредительную забастовку 14 декабря, требуя повышения заработной платы и соблюдения прав работников.
- Компания Kaufland заявила, что пытается минимизировать влияние забастовки на работу магазинов, хотя не все магазины могут быть охвачены акцией.
Уже в это воскресенье, 14 декабря, работники популярной сети супермаркетов Kaufland по всей Польше проведут двухчасовую предупредительную забастовку. Работники будут требовать повышения заработной платы на 1200 злотых валового размера, а также соблюдения прав работников и свободы профсоюзной деятельности.
Протест организует Межпредпринимательская организация Конфедерации труда OPZZ, передает 24 Канал.
Смотрите также Не паспорт и не виза: без какого важного документа украинцев не пустят в Польшу
Какова позиция профсоюза?
В заявлении профсоюза указано, что ситуация в магазинах напряженная, а рабочая нагрузка растет.
Мы не согласны работать сверх своих сил за заработную плату, которая едва превышает минимальную, – особенно когда компании, для которых мы выполняем тяжелую, ответственную работу, получают огромные прибыли. Именно мы создаем этот бизнес. Без нас магазины, склады и вся сеть не существуют,
– говорится в заявлении профсоюза.
Забастовка состоится во всех магазинах и на складах сети. Работники приостановят свои обязанности с 12:00 до 14:00, но будут оставаться на территории. Профсоюз подчеркнул, что акция является полностью законной, а участники не столкнутся с профессиональными последствиями.
Какие требования работников?
Сотрудники сети требуют:
- Повышения зарплаты на 1200 злотых брутто для каждого работника.
- Соблюдение прав работников и гарантий профсоюзной деятельности.
Что об этом говорят в Kaufland?
В то же время представитель компании Kaufland Якуб Мазур заявил, что забастовка, вероятно, не охватит все магазины. Компания подчеркнула, что делает все возможное, чтобы минимизировать влияние акции на работу магазинов и обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.
Забастовка в Португалии: что об этом известно?
- 11 декабря в Португалии состоялась общенациональная забастовка, повлекшая серьезные перебои в транспорте, в частности в аэропортах, на автобусах и в метро.
- Забастовка организована из-за запланированных реформ трудового законодательства, которые облегчают увольнение персонала и продолжают срочные контракты.