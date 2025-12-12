Протест организует Межпредпринимательская организация Конфедерации труда OPZZ, передает 24 Канал.

Какова позиция профсоюза?

В заявлении профсоюза указано, что ситуация в магазинах напряженная, а рабочая нагрузка растет.

Мы не согласны работать сверх своих сил за заработную плату, которая едва превышает минимальную, – особенно когда компании, для которых мы выполняем тяжелую, ответственную работу, получают огромные прибыли. Именно мы создаем этот бизнес. Без нас магазины, склады и вся сеть не существуют,

– говорится в заявлении профсоюза.

Забастовка состоится во всех магазинах и на складах сети. Работники приостановят свои обязанности с 12:00 до 14:00, но будут оставаться на территории. Профсоюз подчеркнул, что акция является полностью законной, а участники не столкнутся с профессиональными последствиями.

Какие требования работников?

Сотрудники сети требуют:

Повышения зарплаты на 1200 злотых брутто для каждого работника. Соблюдение прав работников и гарантий профсоюзной деятельности.

Что об этом говорят в Kaufland?

В то же время представитель компании Kaufland Якуб Мазур заявил, что забастовка, вероятно, не охватит все магазины. Компания подчеркнула, что делает все возможное, чтобы минимизировать влияние акции на работу магазинов и обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.

