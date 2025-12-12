У Польщі низка популярних супермаркетів припинять роботу: все через страйк працівників

Вже цієї неділі, 14 грудня, працівники популярної мережі супермаркетів Kaufland по всій Польщі проведуть двогодинний попереджувальний страйк. Працівники вимагатимуть підвищення заробітної плати на 1200 злотих валового розміру, а також дотримання прав працівників та свободи профспілкової діяльності.

Протест організовує Міжпідприємницька організація Конфедерації праці OPZZ, передає 24 Канал.

Яка позиція профспілки?

У заяві профспілки зазначено, що ситуація в магазинах напружена, а робоче навантаження зростає.

Ми не погоджуємося працювати понад свої сили за заробітну плату, яка ледь перевищує мінімальну, – особливо коли компанії, для яких ми виконуємо важку, відповідальну роботу, отримують величезні прибутки. Саме ми створюємо цей бізнес. Без нас магазини, склади та вся мережа не існують,

– мовиться у заяві профспілки.

Страйк відбудеться у всіх магазинах та на складах мережі. Працівники призупинять свої обов'язки з 12:00 до 14:00, але залишатимуться на території. Профспілка наголосила, що акція є повністю законною, а учасники не зіткнуться з професійними наслідками.

У Польщі працівники Kaufland оголосили попереджувальний страйк у неділю / Фото Unsplash

Які вимоги працівників?

Співробітники мережі вимагають:

Підвищення зарплати на 1200 злотих брутто для кожного працівника. Дотримання прав працівників та гарантій профспілкової діяльності.

Що про це кажуть у Kaufland?

Водночас представник компанії Kaufland Якуб Мазур заявив, що страйк, ймовірно, не охопить усі магазини. Компанія наголосила, що робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив акції на роботу магазинів і забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів.

