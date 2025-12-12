У Польщі низка популярних супермаркетів припинять роботу: все через страйк працівників
- Працівники мережі супермаркетів Kaufland в Польщі оголосили двогодинний попереджувальний страйк 14 грудня, вимагаючи підвищення заробітної плати та дотримання прав працівників.
- Компанія Kaufland заявила, що намагається мінімізувати вплив страйку на роботу магазинів, хоча не всі магазини можуть бути охоплені акцією.
Вже цієї неділі, 14 грудня, працівники популярної мережі супермаркетів Kaufland по всій Польщі проведуть двогодинний попереджувальний страйк. Працівники вимагатимуть підвищення заробітної плати на 1200 злотих валового розміру, а також дотримання прав працівників та свободи профспілкової діяльності.
Протест організовує Міжпідприємницька організація Конфедерації праці OPZZ, передає 24 Канал.
Яка позиція профспілки?
У заяві профспілки зазначено, що ситуація в магазинах напружена, а робоче навантаження зростає.
Ми не погоджуємося працювати понад свої сили за заробітну плату, яка ледь перевищує мінімальну, – особливо коли компанії, для яких ми виконуємо важку, відповідальну роботу, отримують величезні прибутки. Саме ми створюємо цей бізнес. Без нас магазини, склади та вся мережа не існують,
– мовиться у заяві профспілки.
Страйк відбудеться у всіх магазинах та на складах мережі. Працівники призупинять свої обов'язки з 12:00 до 14:00, але залишатимуться на території. Профспілка наголосила, що акція є повністю законною, а учасники не зіткнуться з професійними наслідками.
Які вимоги працівників?
Співробітники мережі вимагають:
- Підвищення зарплати на 1200 злотих брутто для кожного працівника.
- Дотримання прав працівників та гарантій профспілкової діяльності.
Що про це кажуть у Kaufland?
Водночас представник компанії Kaufland Якуб Мазур заявив, що страйк, ймовірно, не охопить усі магазини. Компанія наголосила, що робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив акції на роботу магазинів і забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів.
Страйк у Португалії: що про це відомо?
- 11 грудня у Португалії відбувся загальнонаціональний страйк, що спричинив серйозні перебої у транспорті, зокрема в аеропортах, на автобусах та в метро.
- Страйк організовано через заплановані реформи трудового законодавства, які полегшують звільнення персоналу та продовжують термінові контракти.