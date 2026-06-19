В Польше хотят обязать рестораны подавать воду бесплатно: но есть неприятный нюанс

В Польше готовятся изменения в законодательство, которые могут обязать рестораны, кафе и бары бесплатно предоставлять посетителям воду по их просьбе. Соответствующий проект разрабатывает Министерство климата и окружающей среды.

Как пишет издание In Poland, речь идет не о фильтрованной воде, а о водопроводной воде.

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Соответствующий проект разрабатывает Министерство климата и окружающей среды. Если документ будет принят, новые правила могут вступить в силу уже 12 августа 2026 года. Согласно проекту, заведения общественного питания, имеющие зоны для обслуживания клиентов, должны будут бесплатно предоставлять до 0,5 литра воды из-под крана на одного человека.

В то же время есть важный нюанс: воду будут подавать не в одноразовой посуде, а только в многоразовых стаканах, кувшинах или других контейнерах, пригодных для повторного использования. Инициатива является частью более широкой политики, направленной на сокращение использования одноразовой упаковки и уменьшение количества отходов.

Какова позиция правительства?

Правительство также считает, что свободный доступ к питьевой воде может положительно повлиять на пищевые привычки населения. По мнению авторов законопроекта, посетители заведений будут чаще выбирать воду вместо сладких газированных напитков, если она будет доступна без дополнительных затрат.

Не менее важным фактором стали многочисленные обращения граждан, которые жаловались на отсутствие возможности бесплатно получить питьевую воду в ресторанах и кафе. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения, поэтому окончательное решение еще не принято.

Каков опыт других стран?

Если документ получит поддержку, Польша присоединится к ряду европейских стран, где подача водопроводной воды в заведениях общественного питания уже регулируется законом.

Так, во Франции рестораны обязаны бесплатно предоставлять воду своим клиентам.

рестораны обязаны бесплатно предоставлять воду своим клиентам. В Англии и Уэльсе такое требование распространяется на заведения, имеющие лицензию на продажу алкоголя.

такое требование распространяется на заведения, имеющие лицензию на продажу алкоголя. В Украине пока нет закона, который бы обязывал рестораны, кафе или бары бесплатно предоставлять посетителям питьевую воду. Однако практически в каждом заведении или кафе фильтрованную воду предоставляют по умолчанию.

Чем отличается вода из-под крана и фильтрованная?

Вода из-под крана проходит очистку на городских водоочистных станциях и подается потребителям через централизованную систему водоснабжения. Она должна соответствовать государственным санитарным нормам и быть безопасной для употребления.

Однако ее состав может меняться в зависимости от региона, источника водозабора и состояния водопроводных сетей. В такой воде могут содержаться природные минералы, а для обеззараживания часто используют хлор или другие дезинфицирующие средства.

В свою очередь, очищенная вода прошла дополнительную фильтрацию или обработку. Для этого могут использоваться различные технологии:

механические фильтры;

угольные фильтры;

системы обратного осмоса;

ультрафиолетовая дезинфекция;

озонирование.

Такая очистка помогает уменьшить количество примесей, устранить запах хлора, улучшить вкус и снизить жесткость воды. В то же время некоторые методы, в частности обратный осмос, могут удалять не только потенциально нежелательные вещества, но и часть полезных минералов.