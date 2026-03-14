В Польше изменили правила больничных: чего стоит ожидать украинцам

В Польше изменили правила начисления больничных от ZUS, что позволит работникам получать большие выплаты. Обновленные нормы также уточняют, какие виды деятельности могут влиять на выплаты, а какие нет.

Как уточнили на сайте Учреждения социального страхования Польши (ZUS), отныне в расчете пособия будут учитывать первый день болезни.

Что известно об изменениях?

Ранее, если работник заболел во время рабочего дня и обращался к врачу в тот же день, первые 24 часа болезни не учитывались в расчете пособия. Теперь же первый день больничного будет включаться в период выплаты, независимо от того, получил ли работник зарплату за полный день или только за несколько часов работы.

Размер пособия составляет 80% от заработной платы, однако в определенных случаях больничные могут быть выплачены полностью. Это касается, например:

болезни во время беременности,

несчастного случая по дороге на работу или с работы,

а также процедур, связанных с донорством клеток, тканей или органов.



Период выплаты ограничен: 182 дня, а для беременных женщин и людей с туберкулезом – 270 дней. Кроме того, с апреля 2026 года меняется определение "деятельности, несовместимой с целью больничного".

Теперь под это понятие будут попадать действия, которые могут мешать выздоровлению, такие как:

отпуска,

поездки,

паломничества,

участие в социальных мероприятиях или интенсивные занятия спортом.

В то же время повседневные дела, например покупки или посещение аптеки, не будут влиять на выплату помощи. Эти изменения позволят работникам получать более справедливые больничные и уменьшат риск потери выплат из-за формальных оснований.

Польша планирует увеличить долю иностранцев на рынке труда до 12% до 2030 года, чтобы поддерживать экономический рост. И говорится не работников из Украины, ведь потенциал украинской трудовой миграции может исчерпываться.

Какие специальности в дефиците в Польше?

Польша подготовила проект проект постановления для упрощения трудоустройства иностранцев в дефицитных профессиях. Речь идет о таких специальностях как:

инженеры (технологи, строители, механики, электрики);

врачи без специализации или в процессе ее получения;

медицинские специалисты с высшими степенями квалификации;

медсестры и акушерки;

преподаватели иностранных языков;

программисты приложений, разработчики и администраторы баз данных разработчики и администраторы баз данных;

операторы энергетического оборудования;

ассистенты преподавателей;

кровельщики, сантехники, трубопроводчики трубопроводчики;

водители автобусов и трамваев.

Согласно проекту, постановление должно заработать через 14 дней после публикации в Журнале законов.