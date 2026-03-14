Як уточнили на сайті Установи соціального страхування Польщі (ZUS), відтепер у розрахунку допомоги будуть враховувати перший день хвороби.

Що відомо про зміни?

Раніше, якщо працівник захворів під час робочого дня і звертався до лікаря того самого дня, перші 24 години хвороби не враховувалися у розрахунку допомоги. Тепер же перший день лікарняного включатиметься до періоду виплати, незалежно від того, чи отримав працівник зарплату за повний день або лише за кілька годин роботи.

Розмір допомоги становить 80% від заробітної плати, проте у певних випадках лікарняні можуть бути виплачені повністю. Це стосується, наприклад:

хвороби під час вагітності,

нещасного випадку дорогою на роботу або з роботи,

а також процедур, пов'язаних з донорством клітин, тканин чи органів.



Період виплати обмежений: 182 дні, а для вагітних жінок та людей із туберкульозом – 270 днів. Крім того, з квітня 2026 року змінюється визначення "діяльності, несумісної з метою лікарняного".

Тепер під це поняття потраплятимуть дії, які можуть заважати одужанню, такі як:

відпустки,

поїздки,

паломництва,

участь у соціальних заходах або інтенсивні заняття спортом.

Водночас повсякденні справи, як-от покупки чи відвідування аптеки, не впливатимуть на виплату допомоги. Ці зміни дозволять працівникам отримувати більш справедливі лікарняні та зменшать ризик втрати виплат через формальні підстави.

Цікаво! Як пише In Poland, Польща планує збільшити частку іноземців на ринку праці до 12% до 2030 року, щоб підтримувати економічне зростання. І мовиться не працівників з України, адже потенціал української трудової міграції може вичерпуватися.

Які спеціальності у дефіциті в Польщі?

Польща підготувала проєкт постанови для спрощення працевлаштування іноземців у дефіцитних професіях. Мовиться про такі спеціальності як:

інженери (технологи, будівельники, механіки, електрики);

лікарі без спеціалізації або в процесі її отримання;

медичні спеціалісти з вищими ступенями кваліфікації;

медсестри та акушерки;

викладачі іноземних мов;

програмісти застосунків, розробники та адміністратори баз даних;

оператори енергетичного обладнання;

асистенти викладачів;

покрівельники, сантехніки, трубопровідники;

водії автобусів та трамваїв.

Згідно з проєктом, постанова має запрацювати через 14 днів після публікації в Журналі законів.