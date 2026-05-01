Быстрее большинства песен: в Шотландии работает самый короткий регулярный авиарейс в мире

В это трудно поверить, но в Шотландии есть авиамаршрут, который официально считается самым коротким внутренним регулярным пассажирским рейсом. Он соединяет острова Вестрей и Папа Вестрей, что в архипелаге Оркни.

По данным Книги рекордов Гиннеса, расстояние между островами составляет 2,74 километра, а рейс выполняет авиакомпания Loganair.

Что известно о самом коротком в мире рейсе?

Перелет длится около двух минут с учетом руления. Полет между Вестрей и Папа Вестрей может длиться примерно 90 секунд или менее двух минут в зависимости от ветра. Маршрут не является только туристической изюминкой. Компания отмечает, что эти рейсы имеют критическое значение для:

образования,

медицины,

почты и других базовых услуг на северных островах Оркни.

Как известно, этот рейс выполнялся на восьмиместном самолете Britten-Norman Islander, а само направление связано с Loganair еще с 1967 года. Самое быстрое зафиксированное время на этом маршруте, о котором сообщала авиакомпания, составляло 53 секунды.

Об этом рейсе писали и иностранные СМИ. К примеру, в материале The Guardian со ссылкой на Agence France-Presse сообщалось, что маршрут между островами в 2016 году перевез своего миллионного пассажира.



Рейс выполняет авиакомпания Loganair / Фото ZeroAvia

Интересно! Рейс остается частью регулярной транспортной системы Оркнейских островов. В 2025 году Loganair получила новый четырехлетний контракт на обслуживание межостровных авиалиний – до 31 марта 2029 года.

