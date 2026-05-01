За даними Книги рекордів Гіннеса, відстань між островами становить 2,74 кілометра, а рейс виконує авіакомпанія Loganair.

Що відомо про найкоротший у світі рейс?

Переліт триває близько двох хвилин з урахуванням руління. Політ між Вестрей і Папа Вестрей може тривати приблизно 90 секунд або менш ніж дві хвилини залежно від вітру. Маршрут не є лише туристичною цікавинкою. Компанія зазначає, що ці рейси мають критичне значення для:

освіти,

медицини,

пошти та інших базових послуг на північних островах Оркні.

Як відомо, цей рейс виконувався на восьмимісному літаку Britten-Norman Islander, а сам напрямок пов'язаний з Loganair ще з 1967 року. Найшвидший зафіксований час на цьому маршруті, про який повідомляла авіакомпанія, становив 53 секунди.

Про цей рейс писали й іноземні ЗМІ. До прикладу, у матеріалі The Guardian з посиланням на Agence France-Presse повідомлялося, що маршрут між островами у 2016 році перевіз свого мільйонного пасажира.



Рейс виконує авіакомпанія Loganair / Фото ZeroAvia

Цікаво! Рейс залишається частиною регулярної транспортної системи Оркнейських островів. У 2025 році Loganair отримала новий чотирирічний контракт на обслуговування міжострівних авіаліній – до 31 березня 2029 року.

Світові рекорди у транспорті й технологіях встановлюють не лише в авіації. Раніше ми писали, що у китайському місті Хефей компанія Guangdong EHang Egret Media Technology Co., Ltd. підняла в повітря 22 580 дронів, якими керували з одного комп'ютера.