Торнадо идут на США: более 6 миллионов человек в зоне опасности

В центральных регионах США ожидается масштабная вспышка штормов, которая может сопровождаться разрушительными торнадо, сильными ветрами и крупным градом. Под угрозой непогоды оказались миллионы людей.

По информации синоптиков, непогода возникла из-за столкновения теплых и влажных воздушных масс Мексиканского залива и холодного канадского фронта. Об этом сообщает Associated Press.

Куда ударит стихия?

Самый высокий уровень опасности прогнозируется на пятницу, 6 марта, для штатов:

Оклахома,

Канзас,

Миссури.

Там под непосредственной угрозой оказались более 6 миллионов человек, в частности жители мегаполисов Канзас-Сити и Талса. Кроме торнадо, синоптики предупреждают о сильных шквалах ветра и крупном граде.



США на пороге масштабных штормов / Фото Unsplash

В то же время в восточной части страны прогнозируют резкое потепление. Как пишет The Washington Post, там столбики термометров могут подняться на 20 – 30 градусов выше нормы. В долине Огайо и Среднеатлантическом регионе ожидается температура до около +27 градусов, что может привести к установлению новых исторических температурных рекордов для начала марта.

Экстренные службы нескольких штатов уже переведены в режим повышенной готовности из-за риска формирования торнадо в густонаселенных районах. Всего в зонах разного уровня опасности находятся около 28 миллионов человек. Местные власти призывают американцев подготовить укрытия и внимательно следить за предупреждениями синоптиков, ведь сочетание аномального тепла и холодных воздушных фронтов создает благоприятные условия для быстрого развития мощных штормов.

Что известно о непогоде в США?

Ранее мы писали, что в феврале в США бушевал мощный снежный шторм. Из-за снежной бури в там отменили более 2 тысяч авиарейсов, а в ряде штатов объявили штормовое предупреждение. Непогода задела десятки миллионов людей, местами выпало до 8 сантиметров снега.