На британском острове ищут руководителя: жить там можно бесплатно

В британской природоохранной организации Cornwall Wildlife Trust объявили об очень интересной вакансии: ищут управляющего островом Лу-Айленд в графстве Корнуолл.

Необычная работа руководителя острова предлагает зарплату в размере от 32 569 до 39 923 фунтов стерлингов в год и бесплатное жилье. А вот среди обязанностей – охрана природы, управление волонтерами и командой, а также прием туристов, сообщается на официальном сайте организации.

Какую вакансию предлагают на британском острове?

Работодатель разрешает руководителю острова проживать на нем вместе с партнером. Также можно подать совместную заявку вдвоем – парой или друзьями.

Остров представляет собой уязвимую природную экосистему и служит важным убежищем для морских обитателей, морских птиц и других прибрежных видов. Среди птиц, гнездящихся здесь, – бакланы, хохлатые бакланы и кулик-сорока,

– сообщили в организации.

Крайний срок подачи заявки – до 15 ноября. Лу-Айленд расположен у побережья Корнуолла, а его площадь составляет более 22 акров, то есть примерно 8,9 гектара. Остров также является природоохранной территорией, где обитают морские птицы и серые тюлени.

В 2004 году сестры Бабс и Эвелин Аткинс, которые жили на острове и тогда написали две книги об островной жизни, передали остров в собственность природоохранной организации. А во время Второй мировой войны он был известен под названием Святого Георгия.