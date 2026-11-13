На британський острів шукають керівника: жити там можна безплатно

Незвична робота керівника острова пропонує зарплату у £32 569 – £39 923 на рік та безплатне житло. А ось серед обов'язків – охорона природи, управління волонтерами та командою, а також приймання туристів, повідомляють на офіційному сайті організації.

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Яку вакансію пропонують на британському острові?

Роботодавець дозволяє керівнику острова проживати на ньому разом з партнером. А можна подати спільну заявку удвох – парою чи друзями.

Острів є вразливою природною екосистемою та забезпечує важливий прихисток для морських мешканців, морських птахів та інших прибережних видів. Серед птахів, які гніздяться тут, – баклани, чубаті баклани та кулик-сорока– поділилися в організації.

Кінцевий термін подання заявки – до 15 листопада. Лу-Айленд розташований біля узбережжя Корнуолла, а його площа становить більше ніж 22 акри, тобто десь 8,9 гектара. Острів також є природоохоронною територією, де мешкають морські птахи та сірі тюлені.

2004 року сестри Бабс та Евелін Аткінс, що жили на острові та тоді написали дві книги про острівне життя, передали острів у власність природоохоронної організації. А під час Другої світової війни він був відомий під назвою Святого Георгія.