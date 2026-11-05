Женщину могут посадить в тюрьму за неожиданную выходку в самолете: что она сделала

В Великобритании 30-летняя пассажирка самолета Сара Паркер ожидает вынесения приговора в связи с неожиданным инцидентом на борту самолета авиакомпании TUI.

Недавно в Великобритании произошел инцидент: во время взлета самолета одна из пассажирок встала со своего места, несмотря на указание оставаться на месте. Но на этом инцидент не закончился, пишет Metro.

Что произошло на борту самолета?

Когда самолет взлетал, женщине понадобилось сходить в туалет. Бортпроводники дали ей указание оставаться на месте, но, несмотря на это, она все же встала со своего кресла. Затем пассажирка спустила шорты и нижнее белье и присела прямо в проходе на глазах у других людей.

Эта ситуация произошла 24 июля 2025 года. По словам прокурора по делу Эдварда Даунса, Сара Паркер в тот момент была в нетрезвом состоянии, а ее поведение напугало некоторых пассажиров, а также создало угрозу безопасности на борту.

В итоге самолет перенаправили в Манчестер. Прокуратура оценила ущерб от срыва рейса в 20 000 фунтов стерлингов.

Впоследствии Паркер признала свою вину по трем пунктам обвинения: непристойное поведение, пребывание на борту в состоянии опьянения и невыполнение законного указания пилота. Сейчас дело передано в Королевский суд Манчестера. 1 декабря женщине должны огласить приговор – и среди возможных наказаний есть штраф или лишение свободы.

Максимальное наказание, которое могут назначить женщине, – это штраф до 5000 фунтов стерлингов и два года лишения свободы.