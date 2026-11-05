Жінку можуть посадити до в'язниці за несподівану витівку в літаку: що вона зробила

Інцидент нещодавно трапився у Великій Британії – під час зльоту літака одна з пасажирок встала з місця, попри вказівку залишатися на своєму сидінні. Та на цьому інцидент не вичерпався, пише Metro.

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Що трапилося на борту літака?

Коли літак злітав, жінці знадобилося сходити до туалету. Бортпровідники дали їй вказівку залишатися на місці, та попри це вона все ж встала зі свого крісла. А тоді пасажирка спустила шорти та білизну і присіла просто в проході на очах в інших людей.

Трапилася ця ситуація 24 липня 2025 року. За словами прокурора у справі Едварда Даунса, Сара Паркер була в той момент напідпитку, а її поведінка перелякала деяких пасажирів, а також створила небезпеку на борту.

Літак зрештою перенаправили до Манчестера. Тож прокуратура оцінила збитки від зриву рейсу у 20 000 фунтів стерлінгів.

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Згодом Паркер визнала провину за трьома пунктами обвинувачення: непристойна поведінка, перебування на борту в стані сп'яніння та невиконання законної вказівки пілота. Зараз справа передана до Королівського суду Манчестера. 1 грудня жінці мають оголосити вирок – і серед можливих покарань є штраф або ув'язнення.

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Максимальне покарання, що можуть присудити жінці, – це штраф до 5000 фунтів стерлінгів та два роки позбавлення волі.