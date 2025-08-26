Директива ЕС обязывает страны предоставлять необходимую медицинскую и социальную помощь украинцам, которые не имеют собственных ресурсов. Однако, на днях президент Польши сделал заявление, которое противоречит этим обязательствам.

Кароль Навроцкий наложил вето на помощь украинцам, которые не работают. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода, которое цитирует заявление Еврокомиссии в Брюсселе.

Как ЕК отреагировала на вето на помощь украинцам в Польше?

Европейская Комиссия подтвердила, что государства-члены ЕС обязаны предоставлять необходимую помощь лицам, которые пользуются временной защитой, включая социальное обеспечение, медицинскую помощь и средства к существованию, особенно когда бенефициары не имеют достаточных ресурсов.

Это заявление было сделано в ответ на запросы относительно предложений президента Польши внести изменения в законодательство о поддержке украинцев, которые бы ограничили финансовую помощь на детей и медицинское страхование только для трудоустроенных лиц.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер объяснил, что, хотя Комиссия не комментирует законопроекты, она подчеркивает, что оказание помощи имеет решающее значение и специфика такой поддержки должна определяться отдельными государствами-членами ЕС.

Ламмер также подчеркнул, что Европейский Союз выделяет средства государствам-членам, чтобы помочь облегчить финансовое бремя, связанное с приемом беженцев.

Мы только недавно, перед летом, опубликовали решение о предоставлении еще 3 миллиардов государствам-членам, которые принимают украинских беженцев,

– напомнил он.

Что предшествовало заявлению Еврокомиссии?

В Польше граждане Украины, которые имеют статус защиты до конца сентября 2025 года, сейчас имеют право на ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых, а также на бесплатный доступ к образованию и здравоохранению, что выравнивает их поддержку с поддержкой польских семей.