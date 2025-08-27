"Мы не будем спорить": Польша готовит альтернативный законопроект по выплатам 800+
- Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что не будет спорить с президентом Каролем Навроцким по выплатам 800+ для украинцев, которые имеют работу в Польше.
Правительство Польши работает над альтернативным законопроектом, который предусматривает выплаты иностранцам при условии их трудоустройства; это может быть обновленный проект из кампании Рафала Тшасковского.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о предоставлении финансовой и медицинской поддержки украинцам. Сейчас правительство поспешно работает над альтернативной версией законопроекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Money.pl.
Какое альтернативное решение по выплатам 800+?
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду на заседании Кабинета министров отметил, что "не будет спорить" о приостановлении помощи для безработных украинцев – ведь это соответствует заявлениям правительства, что готовит законопроект.
Вы прекрасно знаете, господин Президент, что законопроект по этому вопросу практически готов. И что законопроект, который вы ветировали, будет иметь различные неприятные последствия. Мы не будем спорить, потому что не намерены спорить, ведь мы сами предложили изменения в льготы 800+,
– заявил Туск.
Он также отметил, что закон регулировал гораздо больше вопросов, чем выплаты для украинцев, и его ветирование может быть разрушительным для польских компаний.
Правительство уже начало поспешную работу над альтернативным решением – оно является практически возвращением к предвыборному обещанию кандидата в президенты Рафала Тшасковского. Речь идет о проекте, гарантирующем выплаты иностранцам при условии их трудоустройства в Польше.
Я предполагаю, что основой для дальнейшей работы будет проект из кампании (Тшасковского. – Ред.), вероятно, обновленный с учетом некоторых важных моментов, которые были включены в ветированный закон,
– сообщил изданию собеседник из канцелярии премьер-министра.
Проблема заключается в том, что в Сейме, по словам президентского дворца, уже есть президентский проект по этому вопросу.
Близкий соратник президента Навроцкого сообщил, что уже есть президентский проект, и работать должны именно с ним.
Если они внесут в него поправки, конечно, в консультации с нами, мы готовы к такому диалогу. А время еще есть... У нас еще есть более 30 дней, и это не для написания совершенно нового закона, а для его новелизации,
– добавил он.
Решение о президентском вето на закон о помощи украинцам должны подготовить к следующему заседанию Сейма, что состоится 8 сентября.