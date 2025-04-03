Важные изменения: Грузия сократила безвиз для украинцев

Правительство Грузии сократило безвизовый режим для украинцев. Премьер-министр страны Иракли Кобахидзе уже подписал соответствующую резолюцию.

Безвизовый режим для украинцев в Грузии сократился с 3 лет до 1 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mtavari.

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Что изменилось для украинцев в Грузии

Ранее Грузия увеличила пребывание без визы в стране для украинцев, которые прибыли после 24 февраля 2022 года. Сначала до 2, а затем до 3 лет. Однако теперь правительство сократило безвизовый режим до 1 года.

В общем внесены изменения означают, что граждане Украины все еще имеют право въезжать в Грузию без визы, однако имеют право находиться там до 1 года.

Кого коснулись изменения

Изменения касаются тех украинцев, которые въехали в страну без визы и не получили вид на жительство.

Согласно резолюции, граждане Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025 года, имеют право находиться в стране 24 февраля 2026 года.