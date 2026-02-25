Чтобы не развернули на границе: какой обязательный документ для въезда ввела Румыния

На пунктах пропуска с Румынией все чаще фиксируют отказы во въезде украинским водителям из-за обновленных требований к техническому состоянию автомобиля. Без специального сертификата техосмотра даже транзит через страну становится невозможным.

За что теперь разворачивают на границе – рассказали на сайте румынских пограничников.

Какой документ теперь будут требовать?

Речь идет о сертификате технического осмотра авто. С 2026 года для въезда в Румынию украинцы должны иметь документ, подтверждающий исправность транспортного средства. Сертификат выдают только на сертифицированных станциях после комплексной проверки авто: от тормозной системы и освещения до уровня выбросов. Без него пограничники могут развернуть автомобиль на границе.

Какие документы нужны для въезда?

Чтобы избежать отказа, водителям стоит подготовить полный пакет документов:

биометрический паспорт или виза;

регистрационные документы на автомобиль;

медицинское страхование;

подтверждение цели поездки (бронирование жилья или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин 18 – 60 лет;

доверенность, если авто не принадлежит водителю.



Что запрещено ввозить в Румынию?

Таможенные правила остаются строгими:

не разрешается перевозить мясные и молочные продукты,

мед,

оружие,

наркотики,

пиратские товары,

животных без разрешений,

а также наличные более 10 тысяч евро без декларации.

Важно! Как ранее сообщало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, с 16 февраля по 3 апреля на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией из-за ремонта моста ограничили движение транспорта: в будни с 09:00 до 16:00 оформление авто приостановлено. Для пешеходов переход остается свободным.

Пограничники рекомендуют перед поездкой проверять актуальные требования. Для безвизовых путешествий нужен действующий биометрический загранпаспорт. Пребывание разрешено до 90 дней в пределах 180-дневного периода. Если цель – работа или обучение, следует оформить соответствующую визу заранее.

Что нужно для въезда в Польшу?

Ранее мы писали, что для поездки в Польшу украинцам нужно иметь документы, медицинское страхование на 30 000 евро и достаточную сумму денег: 300 злотых для пребывания менее 4 дней, или 75 злотых за каждый день, если более 4 дней.