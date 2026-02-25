Чтобы не развернули на границе: какой обязательный документ для въезда ввела Румыния
- С 2026 года для въезда в Румынию украинцам необходим сертификат технического осмотра авто, который подтверждает исправность транспортного средства.
- Для въезда в Румынию нужны биометрический паспорт, регистрационные документы на авто, медицинское страхование, подтверждение цели поездки и, для мужчин 18-60 лет, военно-учетный документ.
На пунктах пропуска с Румынией все чаще фиксируют отказы во въезде украинским водителям из-за обновленных требований к техническому состоянию автомобиля. Без специального сертификата техосмотра даже транзит через страну становится невозможным.
За что теперь разворачивают на границе – рассказали на сайте румынских пограничников.
Какой документ теперь будут требовать?
Речь идет о сертификате технического осмотра авто. С 2026 года для въезда в Румынию украинцы должны иметь документ, подтверждающий исправность транспортного средства. Сертификат выдают только на сертифицированных станциях после комплексной проверки авто: от тормозной системы и освещения до уровня выбросов. Без него пограничники могут развернуть автомобиль на границе.
Какие документы нужны для въезда?
Чтобы избежать отказа, водителям стоит подготовить полный пакет документов:
- биометрический паспорт или виза;
- регистрационные документы на автомобиль;
- медицинское страхование;
- подтверждение цели поездки (бронирование жилья или приглашение);
- военно-учетный документ для мужчин 18 – 60 лет;
- доверенность, если авто не принадлежит водителю.
Что запрещено ввозить в Румынию?
Таможенные правила остаются строгими:
- не разрешается перевозить мясные и молочные продукты,
- мед,
- оружие,
- наркотики,
- пиратские товары,
- животных без разрешений,
- а также наличные более 10 тысяч евро без декларации.
Важно! Как ранее сообщало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, с 16 февраля по 3 апреля на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией из-за ремонта моста ограничили движение транспорта: в будни с 09:00 до 16:00 оформление авто приостановлено. Для пешеходов переход остается свободным.
Пограничники рекомендуют перед поездкой проверять актуальные требования. Для безвизовых путешествий нужен действующий биометрический загранпаспорт. Пребывание разрешено до 90 дней в пределах 180-дневного периода. Если цель – работа или обучение, следует оформить соответствующую визу заранее.
