Ограничения будут касаться грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Об этом говорится в заявлении ГПСУ.
Смотрите также Значительный снег и гололедица: синоптики назвали области, в которых резко ухудшится погода
Что известно об ограничениях на границе с Молдовой?
Движение этими видами транспорта будет запрещено на государственной автомобильной дороге M-15 Одесса – Рени (на Бухарест) от 11,92 километра до 308 километра, начиная с 05:00 18 февраля 2026 года.
В связи с этим для указанной категории транспортных средств будет приостановлено движение в и из пунктов пропуска:
- "Паланка-Маяки-Удобное",
- "Староказачье",
- "Августовское",
- "Малоярославец",
- "Лесное",
- "Рени",
- "Долинское",
- "Орловка",
- "Виноградовка",
- "Табаки",
- "Новые Трояны".
Напомним, что в Одесской области, которая граничит с Молдовой, на днях значительные осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах наблюдалось значительное подтопление.
Какая ситуация на границе с Украиной?
- С 16 февраля 2026 года ограничено движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Это связано с реконструкцией моста через реку Тиса. Ограничения будут действовать до 3 апреля в будние дни с 09:00 до 16:00 только для транспорта.
- Украина и Молдова договорились об открытии нового международного автомобильного пункта пропуска на общей границе, который будет работать круглосуточно.
- С 2026 года украинцам для въезда в Польшу для въезда в Польшу нужно будет пройти авторизацию в системе EES с биометрической регистрацией. Польша повысила тарифы на консульские услуги с января 2026 года, увеличив стоимость национальной визы до 200 евро.