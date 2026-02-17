Ограничения будут касаться грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Об этом говорится в заявлении ГПСУ.

Что известно об ограничениях на границе с Молдовой?

Движение этими видами транспорта будет запрещено на государственной автомобильной дороге M-15 Одесса – Рени (на Бухарест) от 11,92 километра до 308 километра, начиная с 05:00 18 февраля 2026 года.

В связи с этим для указанной категории транспортных средств будет приостановлено движение в и из пунктов пропуска:

  • "Паланка-Маяки-Удобное",
  • "Староказачье",
  • "Августовское",
  • "Малоярославец",
  • "Лесное",
  • "Рени",
  • "Долинское",
  • "Орловка",
  • "Виноградовка",
  • "Табаки",
  • "Новые Трояны".

Напомним, что в Одесской области, которая граничит с Молдовой, на днях значительные осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах наблюдалось значительное подтопление.

Какая ситуация на границе с Украиной?