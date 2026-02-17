Обмеження стосуватимуться вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів. Про це йдеться у заяві ДПСУ.

Дивіться також Значний сніг та ожеледиця: синоптики назвали області, в яких різко погіршиться погода

Що відомо про обмеження на кордоні з Молдовою?

Рух цими видами транспорту буде заборонено на державній автомобільній дорозі M-15 Одеса – Рені (на Бухарест) від 11,92 кілометра до 308 кілометра, починаючи з 05:00 18 лютого 2026 року.

У зв'язку з цим для зазначеної категорії транспортних засобів буде призупинено рух до та з пунктів пропуску:

"Паланка-Маяки-Удобне",

"Старокозаче",

"Серпневе",

"Малоярославець",

"Лісне",

"Рені",

"Долинське",

"Орлівка",

"Виноградівка",

"Табаки",

"Нові Трояни".

Нагадаємо, що на Одещині, яка межує з Молдовою, цими днями значні опади у вигляді дощу і снігу. В окремих районах спостерігалося значне підтоплення.

Яка ситуація на кордоні з Україною?