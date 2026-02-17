️Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови 18 лютого для деяких областей України.
У яких областях очікується негода 18 лютого?
У середу на Одещині, вдень і на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині слід очікувати на значний сніг та дощ.
Вдень на Черкащині і Сумщині також випаде багато снігу.
В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Луганській областях дороги вкриє ожеледиця.
Вдень у східних, більшості південних і центральних областей прогнозують хуртовину. Пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Зверніть увагу! Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту.
Де прогнозують небезпечні погодні умови 18 лютого / Фото Укргідрометцентр
Яку погоду очікувати в Україні у найближчі дні?
- 17 – 19 лютого можливе подальше часткове затоплення понижених прируслових ділянок, об'єктів господарювання та окремих житлових будинків міста Богодухів Харківської області.
- 18 лютого у більшості областей температура повітря коливатиметься в межах 6 – 11 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 градусів морозу. У північних областях вночі приземний шар повітря охолоджуватиметься до 17 градусів морозу, натомість денні максимуми сягатимуть 5 – 10 градусів морозу.
- У Сумській громаді оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру після сильних опадів і танення снігу.