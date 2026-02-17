️Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови 18 лютого для деяких областей України.

У яких областях очікується негода 18 лютого?

У середу на Одещині, вдень і на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині слід очікувати на значний сніг та дощ.

Вдень на Черкащині і Сумщині також випаде багато снігу.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Луганській областях дороги вкриє ожеледиця.

Вдень у східних, більшості південних і центральних областей прогнозують хуртовину. Пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту.

Де прогнозують небезпечні погодні умови 18 лютого / Фото Укргідрометцентр

Яку погоду очікувати в Україні у найближчі дні?