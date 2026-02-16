Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Як Сумщина бореться з негодою?

Кривошеєнко пояснив, що через різке похолодання після періоду інтенсивних опадів та танення снігу ситуація в громаді ускладнилася.

На засіданні КТЕБ Сумської громади 16 лютого ситуацію офіційно визначили як надзвичайну природного характеру. Всі міські служби працюють у посиленому режимі, запевнив Кривошеєнко.

Питання подолання наслідків підтоплень житлових масивів та об'єктів критичної інфраструктури наразі є пріоритетним,

– наголосили в Сумській МВА.

Зокрема, до ліквідації наслідків залучили ДСНС, КП "Сумижилкомсервіс", "Міськводоканал", "Міськсвітло", а також рятувально-водолазну службу. Фахівці відкачують воду з домогосподарств, очищують дощоприймальні колодязі та водовідвідні канали.

Додатково служби посипають небезпечні ділянки доріг протиожеледними засобами та запобігають ожеледиці у проблемних місцях.

Яка ситуація в інших містах?