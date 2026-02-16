Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Як Сумщина бореться з негодою?
Кривошеєнко пояснив, що через різке похолодання після періоду інтенсивних опадів та танення снігу ситуація в громаді ускладнилася.
На засіданні КТЕБ Сумської громади 16 лютого ситуацію офіційно визначили як надзвичайну природного характеру. Всі міські служби працюють у посиленому режимі, запевнив Кривошеєнко.
Питання подолання наслідків підтоплень житлових масивів та об'єктів критичної інфраструктури наразі є пріоритетним,
– наголосили в Сумській МВА.
Зокрема, до ліквідації наслідків залучили ДСНС, КП "Сумижилкомсервіс", "Міськводоканал", "Міськсвітло", а також рятувально-водолазну службу. Фахівці відкачують воду з домогосподарств, очищують дощоприймальні колодязі та водовідвідні канали.
Додатково служби посипають небезпечні ділянки доріг протиожеледними засобами та запобігають ожеледиці у проблемних місцях.
Яка ситуація в інших містах?
З наслідками негоди борються у понад 10 областях України. Наприклад, у Києві після снігопаду утворилися затори на основних дорогах. Уночі місто прибирали 289 одиниць спецтехніки. У КМДА киян попередили про жовтий рівень небезпеки й на 17 лютого.
Також Дніпропетровщині вирував сильний вітер. Зокрема, у Кривому Розі через пориви впала огорожа мосту та пошкоджено трамвайну лінію.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що з 16 по 22 лютого в різних куточках України може бути ожеледиця, хуртовини, сильний вітер і помірні опади.