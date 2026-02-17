Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також На Україну насувається південний циклон: попереджають про небезпеки на дорогах та сильний сніг

Яку погоду прогнозують в Україні?

Синоптики прогнозують на 18 лютого у південних, східних і більшості центральних областей помірний сніг та дощ. Через це може утворюватись ожеледиця. В Одеській області, а вдень також у Миколаївській, Кіровоградській і Полтавській можливі значні опади. Температура у цих регіонах коливатиметься від -3 до +2 градусів.

В інших регіонах випаде помірний сніг. На Черкащині та Сумщині вдень він може бути сильнішим. А вночі на півночі країни, а вдень на крайньому заході опадів не прогнозують

У більшості областей вночі очікується -6 – -11 градусів, удень від 0 до -5. На півночі країни вночі стовпчики термометрів можуть опуститься до -17, удень – від -5 до -10.

На дорогах, окрім південного сходу, може бути новий шар ожеледиці. Також прогнозують пориви північно-східного та східного вітру. Його варто очікувати у східних, більшості південних і центральних областей.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.

Якою буде температура у регіонах?

  • Київ -10…-8;
  • Ужгород +4…+6;
  • Львів -1…+1;
  • Івано-Франківськ -3…-1;
  • Тернопіль -4…-2;
  • Чернівці -3…-1;
  • Хмельницький -3…-1;
  • Луцьк -7…-5;
  • Рівне -7…-5;
  • Житомир -8…-6;
  • Вінниця -4…-2;
  • Одеса 0…+2;
  • Миколаїв -1…+1;
  • Херсон +2…+4;
  • Сімферополь +9…+11;
  • Кропивницький -4…-2;
  • Черкаси -7…-9;
  • Чернігів -7…-5;
  • Суми -9…-7;
  • Полтава -1…+1;
  • Дніпро -1…+1;
  • Запоріжжя +3…+5;
  • Донецьк 0…+2;
  • Луганськ -3…-1;
  • Харків -1…+1.

Погода у Україні на 18 лютогоПрогноз погоди в Україні на 18 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Які погоду чекати цього тижня?

  • Віталій Постригань прогнозував, що з 18 лютого в Україну прийде південний циклон. Він принесе інтенсивний сніг. Внаслідок чого висота снігового покриву може сягати 15 сантиметрів.

  • Водночас можлива ожеледиця та температура від -2 до -7 градусів. Загалом коливання температур синоптик прогнозує до кінця лютого.

  • За даними Укргідрометцентру, у Києві та області до 21 лютого нічні морози можуть опускатись до -19 градусів.