Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують в Україні?

Синоптики прогнозують на 18 лютого у південних, східних і більшості центральних областей помірний сніг та дощ. Через це може утворюватись ожеледиця. В Одеській області, а вдень також у Миколаївській, Кіровоградській і Полтавській можливі значні опади. Температура у цих регіонах коливатиметься від -3 до +2 градусів.

В інших регіонах випаде помірний сніг. На Черкащині та Сумщині вдень він може бути сильнішим. А вночі на півночі країни, а вдень на крайньому заході опадів не прогнозують

У більшості областей вночі очікується -6 – -11 градусів, удень від 0 до -5. На півночі країни вночі стовпчики термометрів можуть опуститься до -17, удень – від -5 до -10.

На дорогах, окрім південного сходу, може бути новий шар ожеледиці. Також прогнозують пориви північно-східного та східного вітру. Його варто очікувати у східних, більшості південних і центральних областей.

Якою буде температура у регіонах?

Київ -10…-8;

Ужгород +4…+6;

Львів -1…+1;

Івано-Франківськ -3…-1;

Тернопіль -4…-2;

Чернівці -3…-1;

Хмельницький -3…-1;

Луцьк -7…-5;

Рівне -7…-5;

Житомир -8…-6;

Вінниця -4…-2;

Одеса 0…+2;

Миколаїв -1…+1;

Херсон +2…+4;

Сімферополь +9…+11;

Кропивницький -4…-2;

Черкаси -7…-9;

Чернігів -7…-5;

Суми -9…-7;

Полтава -1…+1;

Дніпро -1…+1;

Запоріжжя +3…+5;

Донецьк 0…+2;

Луганськ -3…-1;

Харків -1…+1.

Прогноз погоди в Україні на 18 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Які погоду чекати цього тижня?