Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также На Украину надвигается южный циклон: предупреждают об опасности на дорогах и сильном снеге

Какую погоду прогнозируют в Украине?

Синоптики прогнозируют на 18 февраля в южных, восточных и большинстве центральных областей умеренный снег и дождь. Из-за этого может образовываться гололедица. В Одесской области, а днем также в Николаевской, Кировоградской и Полтавской возможны значительные осадки. Температура в этих регионах будет колебаться от -3 до +2 градусов.

В других регионах выпадет умеренный снег. В Черкасской и Сумской областях днем он может быть сильнее. А ночью на севере страны, а днем на крайнем западе осадков не прогнозируют

В большинстве областей ночью ожидается -6 – -11 градусов, днем от 0 до -5. На севере страны ночью столбики термометров могут опустится до -17, днем – от -5 до -10.

На дорогах, кроме юго-востока, может быть новый слой гололеда. Также прогнозируют порывы северо-восточного и восточного ветра. Его стоит ожидать в восточных, большинстве южных и центральных областей.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Какой будет температура в регионах?

  • Киев -10...-8;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -3...-1;
  • Тернополь -4...-2;
  • Черновцы -3...-1;
  • Хмельницкий -3...-1;
  • Луцк -7...-5;
  • Ровно -7...-5;
  • Житомир -8...-6;
  • Винница -4...-2;
  • Одесса 0...+2;
  • Николаев -1...+1;
  • Херсон +2...+4;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий -4...-2;
  • Черкассы -7...-9;
  • Чернигов -7...-5;
  • Сумы -9...-7;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр -1...+1;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск -3...-1;
  • Харьков -1...+1.

Погода в Украине на 18 февраляПрогноз погоды в Украине на 18 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какие погоду ждать на этой неделе?

  • Виталий Постригань прогнозировал, что с 18 февраля в Украину придет южный циклон. Он принесет интенсивный снег. В результате чего высота снежного покрова может достигать 15 сантиметров.

  • В то же время возможна гололедица и температура от -2 до -7 градусов. В общем колебания температур синоптик прогнозирует до конца февраля.

  • По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области до 21 февраля ночные морозы могут опускаться до -19 градусов.