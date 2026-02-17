синоптики предупреждают об опасных погодных условиях 18 февраля для некоторых областей Украины.
В каких областях ожидается непогода 18 февраля?
В среду в Одесской области, днем и в Николаевской, Кировоградской, Полтавской области следует ожидать значительный снег и дождь.
Днем на Черкасщине и Сумщине также выпадет много снега.
В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях дороги покроет гололедица.
Днем в восточных, большинстве южных и центральных областей прогнозируют метель. Порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду.
Обратите внимание! Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.
Где прогнозируют опасные погодные условия 18 февраля / Фото Укргидрометцентр
Какую погоду ожидать в Украине в ближайшие дни?
- 17 – 19 февраля возможно дальнейшее частичное затопление пониженных прирусловых участков, объектов хозяйствования и отдельных жилых домов города Богодухов Харьковской области.
- 18 февраля в большинстве областей температура воздуха будет колебаться в пределах 6 – 11 градусов мороза, днем – от 0 до 5 градусов мороза. В северных областях ночью приземный слой воздуха будет охлаждаться до 17 градусов мороза, зато дневные максимумы будут достигать 5 – 10 градусов мороза.
- В Сумской громаде объявлена чрезвычайная ситуация природного характера после сильных осадков и таяния снега.