Многочисленные случаи подтопления жилого сектора наблюдались в населенных пунктах Берестинского, Богодуховского, Изюмского, Купянского, Лозовского и Харьковского районов. Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о подтоплении на Харьковщине?

Спасатели ГСЧС и работники местных пожарных команд 17 раз привлекались для оказания помощи пострадавшему населению.

С помощью мотопомп и спецтехники они откачивали талую воду из жилых домов и частных дворов.

Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются и сегодня, в частности на Изюмщине.

Что происходит на Харьковщине / Фото ГСЧС

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали. что 14 – 16 февраля, в результате оттепели и выпадения умеренных, местами значительных дождей, ожидается формирование тало-дождевого паводка на реках Харьковской области с повышениями уровней воды.

В частности. на реке Лопань возле поселка Казачья Лопань и реки Харьков возле села Циркуны возможен выход воды на пойму и частичное затопление пониженных площадей сельхозугодий, отдельных хозяйственных объектов в приречной зоне.

