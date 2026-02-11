Вечером 10 февраля оккупанты ударили беспилотником "Герань" по частному дому, где проживала семья из 5 человек. В результате попадания дом был полностью разрушен и охвачен пожаром, а семья оказалась под завалами.
Смотрите также "Она проснулась на крыше": сестра раненой в Богодухове рассказала о российской атаке
Что известно о погибшем отце семьи?
Как пишет Суспільне, от вражеского удара погибли трое детей – годовалая Мирослава и двое мальчиков Владислав и Иван в возрасте 1 год 3 месяца. Также россияне забрали жизнь их 34-летнего отца Григория Шикулы. Мужчина был демобилизованным военным, который вернулся с фронта без ноги.
Спасти удалось только мать – Ольгу Кривогуб, которая находится на 35-й неделе беременности.
Женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму, акубаротравму и термические ожоги.
Известно, что семья защитника Григория Шикулы недавно приобрела жилье в Богодухове. Семья переехала туда из Золочева, считая что так будет безопаснее.
Сам Григорий Шикула родом из Сковородиновки – села Золочевской общины.
Что известно о других жертвах оккупантов?
- Не впервые россияне атакуют частный сектор Богодухова дронами. В ночь на 9 февраля враг направил беспилотник в жилой дом. В нем погибла мать и ее 10-летний сын.
- 6 февраля оккупанты убили 31-летнюю Анастасию Пашкевич. Россияне ударили по ее машине "Ланцетом". У женщины осталось трое дочерей.
- В результате российского авиаудара по Славянску погибли мать и ее 11-летняя дочь, а еще 14 мирных жителей получили ранения.