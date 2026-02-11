Увечері 10 лютого окупанти вдарили безпілотником "Герань" по приватному будинку, де проживала родина з 5 людей. Унаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім'я опинилася під завалами.

Дивіться також "Вона прокинулась на даху": сестра пораненої у Богодухові розповіла про російську атаку

Що відомо про загиблого батька родини?

Як пише Суспільне, від ворожого удару загинули троє дітей – однорічна Мирослава та двоє хлопчиків Владислав та Іван віком 1 рік 3 місяці. Також росіяни забрали життя їхнього 34-річного батька Григорія Шикули. Чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту без ноги.

Врятувати вдалося лише матір – Ольгу Крівогуб, яка перебуває на 35-му тижні вагітності.

Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки.

Відомо, що родина захисника Григорія Шикули нещодавно придбала житло у Богодухові. Сім'я переїхала туди із Золочева, вважаючи що так буде безпечніше.

Сам Григорій Шикула родом із Сковородинівки – села Золочівської громади.

Що відомо про інших жертв окупантів?