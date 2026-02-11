Про це в коментарі "Суспільному" розповіла сестра пораненої Олександра Бражник.

За словами сестри пораненої Олександри Бражник, внаслідок російського удару в ніч на 11 лютого загинув її зять, який демобілізувався через ампутацію ноги та троє племінників.

У цьому будинку загинув наш зять. Він служив, лишився без ноги. Загинуло троє дітей – це наші племінники. Мирослава – першого січня їй відзначили рік народження, два хлопчики – Ваня і Владик – їм було по два роки. З цим жити неможливо. Ми не знаємо як ми впораємося,

– зізнається вона.

Олександра каже, що вагітну сестру відкинуло на дах іншого будинку.

"Прокинулася, каже, я не знаю як опинилася на даху. Вона хотіла лізти за дітьми, але сусід не пустив її туди. Дивом вона залишилася живою. Дивом. Вона зараз на заспокійливих, стан її дуже емоційно тяжкий", – додала вона.

За словами сестри, наразі жінка перебуває на 35-му місяці вагітності – зовсім скоро має народжувати. Медики кажуть, з дитиною усе добре.

Нагадаємо, родина оселилась у цьому будинку зовсім нещодавно. Раніше сім'я мешкала у Золочеві, втім через безпекову ситуацію була змушена евакуюватися до Богодухівської громади.

