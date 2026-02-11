Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала сестра раненой Александра Бражник.

Что известно об ударе вражеского БпЛА по частному дому?

По словам сестры раненой Александры Бражник, в результате российского удара в ночь на 11 февраля погиб ее зять, который демобилизовался из-за ампутации ноги и трое племянников.

В этом доме погиб наш зять. Он служил, остался без ноги. Погибло трое детей – это наши племянники. Мирослава – первого января ей отметили год рождения, два мальчика – Ваня и Владик – им было по два года. С этим жить невозможно. Мы не знаем как мы справимся,

– признается она.

Александра говорит, что беременную сестру отбросило на крышу другого дома.

"Проснулась, говорит, я не знаю как оказалась на крыше. Она хотела лезть за детьми, но сосед не пустил ее туда. Чудом она осталась живой. Чудом. Она сейчас на успокоительных, состояние ее очень эмоционально тяжелое", – добавила она.

По словам сестры, сейчас женщина находится на 35-м месяце беременности – совсем скоро должна рожать. Медики говорят, с ребенком все хорошо.

Напомним, семья поселилась в этом доме совсем недавно. Ранее семья жила в Золочеве, впрочем из-за ситуации с безопасностью была вынуждена эвакуироваться в Богодуховскую общину.

Удар по Богодухову 10 февраля: что известно