Аннулируют ли карту пребывания после увольнения с работы: что нужно знать украинцам в Польше

Сейчас очень многие украинцы работают в Польше, и далеко не все знают, может ли увольнение повлиять на действительность карты пребывания.

Если вид на жительство в Польше напрямую связан с конкретным работодателем, увольнение может повлиять на возможность оставаться в стране, пишет Styler. Но далеко не всем иностранцам приходится заново оформлять документы после смены работы.

Можно ли лишиться карты пребывания в Польше после увольнения?

В Польше вид на жительство нужен иностранцам для подтверждения их права на проживание, но условия пребывания человека в стране определяются административным решением воеводы. Поэтому в зависимости от основания, по которому был получен вид на жительство, последствия увольнения могут сильно различаться.

Важно учитывать, что карта пребывания с привязкой к работодателю (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) – это единственное разрешение на проживание, в решении о предоставлении которого указывается конкретная компания. В таком случае обычно также определяются должность, размер заработной платы и рабочее время, а также другие условия трудоустройства.

Поэтому если иностранец увольняется с работы или переходит к другому работодателю, необходимо выполнить все установленные законом формальности – и, в зависимости от обстоятельств, может также потребоваться изменение действующего разрешения.

Однако в некоторых случаях вид на жительство и разрешение на работу выдаются без указания конкретной компании. Это возможно в том случае, если иностранец имеет право работать без отдельного разрешения на работу.

И в таком случае увольнение и переход в другую компанию не означают, что разрешение нужно переоформлять. Но если разрешение было получено именно на основании трудоустройства, полное прекращение работы может привести к тому, что это разрешение на проживание утратит силу.

Вот что еще может послужить основанием для выдачи вида на жительство.

На основании семейных обстоятельств . Если вид на жительство получен в связи с браком с гражданином Польши или воссоединением семьи, увольнение не требует изменения основания для проживания.

. Если вид на жительство получен в связи с браком с гражданином Польши или воссоединением семьи, увольнение не требует изменения основания для проживания. На основании обучения . Иностранцы, имеющие вид на жительство для обучения в стране, могут работать без отдельного разрешения. Увольнение с работы не является основанием для изменения вида на жительство.

. Иностранцы, имеющие вид на жительство для обучения в стране, могут работать без отдельного разрешения. Увольнение с работы не является основанием для изменения вида на жительство. Постоянное проживание и резидентство в ЕС. Обладатели разрешения на постоянное проживание и долгосрочные резиденты ЕС имеют свободный доступ к польскому рынку труда. Менять разрешение после увольнения с работы не требуется.

Но даже если вид на жительство иностранца привязан к конкретному работодателю, увольнение не означает автоматической аннуляции карты пребывания. Отзыв разрешения осуществляется в рамках административной процедуры, а решение принимает воевода, а не работодатель. Поэтому компания не может аннулировать вид на жительство своего работника.

Однако если основание, на котором было выдано разрешение, уже не существует, государственный орган может отозвать его. Это касается не только увольнения по собственному желанию, но и по инициативе работодателя.