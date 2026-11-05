Чи анулюють карту побиту після звільнення з роботи: це треба знати українцям у Польщі

Якщо дозвіл на проживання в Польщі безпосередньо пов'язаний з конкретним роботодавцем, звільнення може вплинути на можливість залишатися в країні, пише Styler. Але далеко не всі іноземці мають заново оформлювати документи після зміни роботи.

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Чи можна втратити карту побиту в Польщі після звільнення?

У Польщі карта побиту потрібна іноземцям, щоб підтвердити їхнє право на проживання – але умови перебування людини в країні визначаються адміністративним рішенням воєводи. Тож залежно від підстави, за якої був отриманий дозвіл, і наслідки звільнення можуть дуже сильно відрізнятися.

Важливо зважати, що карта побиту з прив'язкою до роботодавця (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) – це єдиний дозвіл на проживання, в рішенні про надання якого зазначається конкретна компанія. В такому випадку зазвичай також визначаються посада, розмір заробітної плати та робочий час – а також інші умови працевлаштування.

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Тож якщо іноземець звільняється з роботи або ж переходить до іншого роботодавця, потрібно виконати усі встановлені законом формальності – і залежно від обставин, може також знадобитися і зміна чинного дозволу.

Але в деяких випадках дозвіл на проживання і роботу видають, не вказуючи в ньому конкретну компанію. Можливо це у випадку, якщо іноземець має право працювати без окремого дозволу на роботу.

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І в такому випадку звільнення та перехід в іншу компанію не означають, що рішення потрібно переоформлювати. Але якщо дозвіл отримали саме на підставі працевлаштування, повне припинення роботи може призвести до того, що цей дозвіл на проживання втратить чинність.

Ось на яких ще підставах можуть видати карту побиту.

На підставі сімейних обставин . Якщо дозвіл отриманий через шлюб з громадянином Польщі або ж возз'єднання сім'ї, звільнення не вимагає зміни підстави проживання.

. Якщо дозвіл отриманий через шлюб з громадянином Польщі або ж возз'єднання сім'ї, звільнення не вимагає зміни підстави проживання. На підставі навчання . Іноземці, що мають дозвіл на проживання для навчання в країні, можуть працювати без окремого дозволу. Звільнення з роботи не є підставою змінювати дозвіл.

. Іноземці, що мають дозвіл на проживання для навчання в країні, можуть працювати без окремого дозволу. Звільнення з роботи не є підставою змінювати дозвіл. Постійне проживання та резидентство ЄС. Власники дозволу на постійне проживання та довгострокові резиденти ЄС мають вільний доступ до польського ринку праці. Змінювати дозвіл після звільнення з роботи не потрібно.

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Але навіть якщо дозвіл на тимчасове проживання іноземця прив'язаний до конкретного роботодавця, звільнення не означає автоматичного анулювання карти побиту. Відкликання дозволу здійснюється в межах адміністративної процедури, а рішення ухвалює воєвода, а не роботодавець. Тож компанія не може анулювати карту побиту свого працівника.

Але якщо підстави, за якої видали дозвіл, вже не існує, державний орган може відкликати його. Стосується це не лише звільнення за власним бажанням, але й з ініціативи роботодавця.