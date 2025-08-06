Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы в Венгрии получают слишком большую помощь. Он сказал, что безработные венгерские граждане получают меньшую.

Орбан заявил, что "бесплатных денег нет", и что украинцы не должны получать большую помощь, чем граждане Венгрии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виктора Орбана в соцсети X.

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Орбан хочет уменьшить помощь украинским беженцам?

Орбан заявил, что когда Россия начала полномасштабное вторжение, то Венгрия приняла из Украины "тысячи" беженцев.

Мы обеспечили их всех, помогли всем. Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев,

– сказал он.

По его словам, Венгрия – "единственная страна", которая предоставила украинцам такую же помощь, как и венграм.

Примечание. Это – манипуляция. К примеру, в Германии украинцы со статусом временной защиты получают такую же помощь, как и граждане страны: Bürgergeld (пособие по безработице для трудоспособных людей) и Sozialhilfe (социальная помощь для нетрудоспособных людей).

Поэтому если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, а затем должен принять участие в общественных работах, то, мой дорогой украинский друг, вы тоже можете получить столько, сколько мы имеем. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, возможно, не всю,

– заявил премьер Венгрии.

Отметим, что по последним данным Евростата временную защиту в Венгрии держали 40 000 украинцев.