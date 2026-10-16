По Европе стремительно распространяется вирус Западного Нила: вирус передается через один укус

Вирус Западного Нила с рекордной скоростью распространяется по территории Европейского Союза и охватывает все новые регионы континента.

О распространении вируса Западного Нила предупредил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, пишет Politico.

Что известно о распространении вируса Западного Нила?

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) отмечают, что только в этом году зарегистрировано 1715 случаев заболевания вирусом Западного Нила – при этом 130 человек погибли.

Вирус передается преимущественно через укусы комаров, а больше всего от него пострадали Греция, Италия и Франция. Но, по данным Европейского центра, вирус уже распространяется дальше на север.



Вирус передается через укусы комаров / Фото Pexels

Недавние случаи выявления вируса у людей и животных в Бельгии и Нидерландах свидетельствуют о том, что вирус сейчас циркулирует дальше на север, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в ближайшие годы,

– заявили в ECDC.

Для снижения риска заражения вирусом Западного Нила рекомендуется принимать профилактические меры против укусов комаров. Поэтому всем людям, посещающим районы, где распространяется вирус, советуют: