Кому надо визу в Англию и есть ли исключения для украинцев
- Украинцам для поездки в Англию нужна виза, включая транзитную для пересадки.
- Великобритания упростила процедуру оформления виз для украинцев в 2022 году, в частности для родственников граждан Великобритании или украинцев с видом на жительство.
Всем украинцам, которые отправляются в Англию, нужно иметь визу. Даже в случае туризма или краткосрочной поездки.
А тем, кто лишь осуществляет пересадку в Великобритании, нужно иметь транзитную визу. Об этом пишет 24 Канал.
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Есть ли исключения
Британская виза для въезда в Англию нужна абсолютно всем гражданам Украины нужна абсолютно всем гражданам Украины (за исключением людей, которые имеют гражданство Великобритании, хотя двойное гражданство в Украине – незаконно).
Также отметим, что в Великобритании существует много типов виз, которые делятся по двум направлениям:
- иммиграционные визы;
- неиммиграционные визы.
Например, к неиммиграционным визам относятся: туристическая, деловая, гостевая, студенческая и транзитная, а к транзитным – для воссоединения семьи или работы.
Однако в 2022 году страна упростила выдачу виз украинцам, чьи родственники имеют постоянное проживание там или являются гражданами Великобритании.
По этой процедуре визу оформляют на срок до 3-х лет с правом проживания, трудоустройства, обучения и доступом к государственным сервисам.
Справка. Проверить, какая виза в Англию нужна именно в вашем случае, можно на сайте правительства Великобритании.