Кому надо визу в Англию и есть ли исключения для украинцев

Всем украинцам, которые отправляются в Англию, нужно иметь визу. Даже в случае туризма или краткосрочной поездки.

А тем, кто лишь осуществляет пересадку в Великобритании, нужно иметь транзитную визу. Об этом пишет 24 Канал.

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Есть ли исключения

Британская виза для въезда в Англию нужна абсолютно всем гражданам Украины нужна абсолютно всем гражданам Украины (за исключением людей, которые имеют гражданство Великобритании, хотя двойное гражданство в Украине – незаконно).

Также отметим, что в Великобритании существует много типов виз, которые делятся по двум направлениям:

иммиграционные визы;

неиммиграционные визы.

Например, к неиммиграционным визам относятся: туристическая, деловая, гостевая, студенческая и транзитная, а к транзитным – для воссоединения семьи или работы.

Однако в 2022 году страна упростила выдачу виз украинцам, чьи родственники имеют постоянное проживание там или являются гражданами Великобритании.

По этой процедуре визу оформляют на срок до 3-х лет с правом проживания, трудоустройства, обучения и доступом к государственным сервисам.

Справка. Проверить, какая виза в Англию нужна именно в вашем случае, можно на сайте правительства Великобритании.