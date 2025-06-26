А тим, хто лиш здійснює пересадку у Великій Британії, потрібно мати транзитну візу. Про це пише 24 Канал.

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Чи є винятки

Британська віза для в'їзду в Англію потрібна абсолютно усім громадянам України (за винятком людей, які мають громадянство Великої Британії, хоч подвійне громадянство в Україні – незаконне).

Також зазначимо, що у Великій Британії існує багато типів віз, які діляться за двома напрямками:

імміграційні візи;

неімміграційні візи.

Наприклад, до неімміграційних віз належать: туристична, ділова, гостьова, студентська та транзитна, а до транзитних – для возз'єднання родини або роботи.

Проте у 2022 році країна спростила видачу віз українцям, чиї родичі мають постійне проживання там або є громадянами Британії.

За цією процедурою візу оформлюють на термін до 3-х років з правом проживання, працевлаштування, навчання та доступом до державних сервісів.

Довідка. Перевірити, яка віза в Англію потрібна саме у вашому випадку, можна на сайті уряду Великої Британії.