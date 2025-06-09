Найдорожча віза для фахівців, які хочуть працювати в Англії. Про це пише 24 Канал із посиланням на immigration barrister.

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Ціни на візи в Англію у 2025 році

Стандартна туристична віза (Standard Visitor Visa)

Тобто віза, яка дозволяє перебувати в країні з метою туризму, бізнесу або короткострокового навчання. Ціна залежить від того, на який термін ви хочете її відкрити:

туристична віза на 6 місяців – 127 фунтів стерлінгів;

гостьова туристична віза на 2 роки – 475 фунтів;

гостьова туристична віза на 5 років – 858 фунтів;

гостьова туристична віза на 10 років – 1 059 фунтів.

Студентська віза

Віза для повнолітніх та неповнолітніх студентів, які планують навчатись у Великій Британії, коштує 524 фунти.

Робоча віза

Для працевлаштування у Великій Британії необхідно отримати відповідну робочу візу:

Для висококваліфікованих працівників відкрити робочу візу терміном на 3 роки коштує 769 фунтів, а на понад 3 роки – 1 519 фунтів;

Для працівників охорони здоров'я та догляду – 304 фунтів та 590 фунтів відповідно;

А для інших робочих професій віза коштує 319 фунтів.

Водночас слід зауважити, що зовсім скоро влаштуватися на роботу у Великій Британії стане значно важче. Зокрема низькокваліфіковані візи скоротять, а працевлаштування іноземців у сферу догляду припинять. Також потрібно буде продемонструвати базове знання англійської мови.