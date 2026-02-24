Путешествие на очень популярный курорт станет дороже для украинцев: стоимость визы возрастет

Во внутреннем документе, который распространяют ассоциации туристических агентов, говорится о том, что виза в одной очень популярной среди украинцев стране совсем скоро может стать дороже.

Египет – это идеальная страна не только для летнего, но и для весеннего или осеннего отдыха. Туристов туда привлекает чистая вода, невероятный сервис и относительно невысокая цена поездки, пишет Visa news. Впрочем, последнее совсем скоро может измениться.

Как может повыситься плата за визу по прибытию в Египет?

Египетская ассоциация туристических агентов распространила внутренний документ, в котором говорится о повышении визового сбора по прибытии в Египет. Изменения еще не введены, и на этом этапе это объявление еще должна официально подтвердить египетская власть.

Впрочем, согласно этому документу, плата за оформление визы по прибытию в Египет составит уже не 25 долларов, а 30 с 1 марта 2026 года.

Этим сообщаем вам, что с 1 марта 2026 года было решено увеличить плату за въездные визы, выдаваемые по прибытии в пункты пропуска в Египет, до 30 долларов США вместо 25 долларов США,

– говорится в документе.

Но на этом этапе все сообщения о повышении стоимости визы поступают только от организации, представляющей туристические агентства Египта – а вот никаких официальных заявлений соответствующие министерства не делали.

Согласно документу ожидается, что поднятие сбора повлияет исключительно на визу, что выдают по прибытии в Египет. А вот стоимость электронной визы и консульской визы останется неизменной.

Куда поехать в Египте?

Египет – это невероятная страна для отпуска, но там можно не только плавать в море и загорать на пляже. Вот несколько интересных городов и локаций, которые точно нельзя пропустить, пишет Lonely Planet.

Каир . Оживленная столица страны – этот город, полон культурной, религиозной, архитектурной и кулинарной истории.

. Оживленная столица страны – этот город, полон культурной, религиозной, архитектурной и кулинарной истории. Луксор . Место величественного древнего города Фивы – обязательное для посещения во время путешествия в Египет. Здесь и величественные храмы, и Аллея Сфинксов, и немало других древних достопримечательностей.

. Место величественного древнего города Фивы – обязательное для посещения во время путешествия в Египет. Здесь и величественные храмы, и Аллея Сфинксов, и немало других древних достопримечательностей. Асуан. Пальмы и зеленые кусты украшают берега реки Асуан – и это один из самых спокойных городов в Египте, что одновременно известен своим непревзойденным гостеприимством.

Что еще следует знать туристам?