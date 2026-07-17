В Черногории отменят безвизовый режим для россиян и белорусов: когда это произойдет

Черногория уже совсем скоро собирается изменить свою визовую политику в соответствии с требованиями ЕС – и это означает, в частности, введение виз для граждан России и Беларуси.

Черногория может ввести визы для россиян и белорусов уже этой осенью, пишет Dan со ссылкой на собственные источники. Это делается для того, чтобы подготовиться к вступлению в ЕС – в настоящее время страна планирует стать членом союза уже к 2028 году.

Почему Черногория вводит визы для россиян и белорусов?

В рамках процесса вступления в Европейский Союз Черногория, в частности, обязалась привести свою визовую политику в соответствие с действующими правилами ЕС. Сделать это необходимо уже к концу 2027 года. И это, в частности, предусматривает отмену безвизового режима для стран, не имеющих безвизового режима с ЕС.

Поэтому уже в ближайшее время правительство Черногории может принять решение о введении виз для белорусов и россиян. Новые правила, вероятно, вступят в силу уже 1 октября. В дальнейшем визовые требования могут ввести для граждан:

Турции;

Китая;

Объединенных Арабских Эмиратов;

Катара;

Китая;

Бахрейна и т. д.

А вот сейчас граждане Турции, Саудовской Аравии, России и Беларуси могут путешествовать по Черногории в течение 30 дней без визы, если у них есть действительный проездной документ.

В издании считают, почему введение виз может нанести удар по экономике Черногории: Россия по-прежнему остается одним из крупнейших туристических рынков страны. Только в 2025 году на долю россиян пришлось 16,4% всех ночевок иностранцев в Черногории. Больше их страну посещают разве что туристы из Сербии.

Также значительную часть туристов (4,3%) составляют граждане Турции. Впрочем, полное согласование визовой политики Черногории с ЕС ожидается уже после вступления страны в Евросоюз.