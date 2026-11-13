Владельцы этих паспортов – самые счастливые в мире: неожиданный рейтинг

Мощный паспорт может облегчить путешествия по миру –, но действительно ли он делает своих обладателей счастливее? Новый рейтинг показывает, что эти два аспекта не всегда идут рука об руку.

Индекс "счастливых" паспортов оценивает 50 стран мира по многим критериям: от удовлетворенности жизнью, гражданских свобод и силы паспорта до уровня дохода. И результаты могут поразить, пишет Euronews.

Владельцы каких паспортов самые счастливые?

Основой рейтинга стало исследование от Global Citizen Solutions. В нем рассмотрели 50 стран и то, насколько счастливы их жители, насколько свободно они чувствуют себя дома и насколько сильны их паспорта.

Исследование охватывает практически все: доступ к паспортам, доходы, продолжительность жизни, мир, гражданские свободы, оценку своей жизни самими гражданами и т. д. Сама идея заключается в том, чтобы измерить не только то, насколько владельцам паспортов легко путешествовать, но и насколько они счастливы и свободны там, где живут. Результаты этого рейтинга оказались несколько неожиданными.

Северные страны заняли первые места – они славятся счастьем своих жителей, поэтому и оказались на вершине рейтинга. Лидирует Финляндия с 93,2 баллами из 100. Сразу за ней следуют Исландия и Дания.

Норвегия заняла четвертое место, Швеция – шестое. На пятом месте Швейцария – еще одна страна, которая может похвастаться не только счастливыми жителями, но и надежными паспортами.

Впрочем, далеко не всегда сила паспорта приводит к высокому месту в рейтинге. Например, Сингапур имеет самый высокий доход и самую длительную продолжительность здоровой жизни, а также самый сильный паспорт во всей выборке – при этом в рейтинге он занял аж 10-е место. Страна отстает из-за показателей благосостояния и свободы внутри страны.

Великобритания также обладает надежным паспортом, с которым можно путешествовать во многие страны мира, но занимает 29-е место из 50 как по ощущению свободы людей делать собственный жизненный выбор, так и по гражданским свободам. В общем рейтинге страна заняла 17-е место.

Самые счастливые страны, как правило, имеют надежные паспорта, но не всегда. Среди более богатых стран наш брифинг показывает, что счастье гораздо сильнее коррелирует со свободой, чем с силой паспорта. Это потому, что паспорт предлагает нечто иное: выбор за пределами границы,

– пояснили в организации.

Индекс показал, что даже в более богатых странах свобода делать личный выбор гораздо теснее связана с удовлетворенностью жизнью, чем доход или сила паспорта. Например, Мальта, Япония, Кипр, Малайзия, Испания и Греция имеют хорошие показатели силы паспортов и продолжительности здоровой жизни, но жители этих стран отмечают более низкий уровень счастья.

Например, в верхнюю половину рейтинга попали Австралия и Новая Зеландия – несмотря на то, что они не входят в первую десятку ни по уровню доходов, ни по надежности паспорта. Неожиданно высоко в рейтинге также оказались Уругвай, Панама, Мексика, Бразилия и Саудовская Аравия – там очень высокие баллы по удовлетворенности жизнью.