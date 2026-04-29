Во Франции просмотрели помощь: кто из украинцев останется без выплат

Во Франция с 1 марта 2026 вступили в силу новые правила начисления семейных выплат. В результате изменений некоторые семьи, в частности украинцы со статусом временной защиты, могут потерять часть финансовой поддержки.

О нововведениях сообщил государственный фонд Caisse d'Allocations Familiales, отвечающий за социальные выплаты.

Что изменилось?

Главное нововведение– сокращение периода получения доплат на детей. Если ранее дополнительные выплаты начислялись для детей от 14 до 20 лет, то теперь фактически они сохраняются только с 18 лет. Изменения касаются семей с по меньшей мере двумя детьми, у которых ребенку исполнилось 14 лет с 1 марта 2026 года.

Размер пособия зависит от доходов семьи и может составлять 18, 88, 37, 77 или 75, 53 евро в месяц. Во французском фонде отмечают, что это общее обновление системы социальной поддержки, которое касается всех семей, а не только украинцев.



Что это значит для украинцев?

Украинцы со статусом временной защиты и дальше могут получать помощь, но только при условии соответствия критериям:

уровень дохода,

состав семьи,

официальное проживание,

занятость.

В то же время из-за изменения возрастных границ часть семей может потерять доплаты раньше, чем это было раньше.

