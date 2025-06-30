Неаполь сотрясло сильнейшее землетрясение за последние 40 лет

Во второй половине дня 30 июня вблизи Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Это стало самым мощным сейсмическим событием в регионе за последние четыре десятилетия.

При этом сообщений о значительных повреждениях и пострадавших не поступало. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.

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Возле Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6

Мощное землетрясение произошло вблизи города Баколи и Флегрейских полей в 12:47 30 июня. Подземные толчки, зародившиеся на глубине 5 километров, сильно ощущались в Неаполе, заставив многих жителей выбежать на улицы, опасаясь повторных толчков и возможного повреждения зданий.

В ответ на сейсмическую активность были введены в действие протоколы безопасности, что привело к приостановке движения поездов и закрытию одной ветки неаполитанского метро.

Это землетрясение назвали самым сильным для этой местности за последние 40 лет. Вскоре после первого подземного толчка произошло вторичное землетрясение магнитудой 2,2 балла.

К счастью, не было сообщений о значительных разрушениях или травмах в результате землетрясения.

Напомним, во время предыдущего землетрясения под Неаполем в начале июня получила повреждения часть Археологического парка Помпеи.