В Бельгии больше не будут давать временную защиту новорожденным украинцам: вот почему

Правительство Бельгии внесло существенные изменения в правила о предоставлении временной защиты для новорожденных украинцев –и теперь они не могут претендовать на привычный статус беженца.

Миграционная служба Бельгии еще с августа 2025 года отказывает во временной защите для украинских детей, родившихся после 24 февраля 2022 года, пишет "Радио Свобода".

Почему младенцам не дают временную защиту в Бельгии?

После обновления миграционного законодательства, что произошло в прошлом году, Бельгия прекратила предоставлять временную защиту детям, которые родились после полномасштабного вторжения. Причина проста – они не могут выполнить требование проживания в Украине до 24 февраля 2022 года, ведь тогда еще не родились.

Впрочем, в миграционной службе страны объяснили, что вместо этого родители детей могут воспользоваться альтернативными процедурами, чтобы оформить легальное пребывание ребенка в стране. Подход отличается в зависимости от того, где именно родился ребенок и наличия временной защиты у родителей на момент его рождения.

Если ребенок родился в Бельгии уже после того, как один из родителей уже получил временную защиту, действует упрощенный путь, и муниципалитеты автоматически предоставляют вид на жительство. Делается это на основании:

официальной регистрации отцовства и подтверждения его документами сразу же после рождения ребенка;

предъявления документа о рождении, который выдает бельгийский орган власти.

Впрочем, несколько сложнее все для семей, чей ребенок родился не в Бельгии. Тогда родителям нужно проходить общую процедуру воссоединения семьи – для этого нужно предоставить доказательства медицинской страховки и наличия жилья.

Подтверждать уровень доходов необязательно, если к родителям переезжает только ребенок.

К слову, сейчас в Бельгии проживает 94 260 украинцев, получивших временную защиту после начала полномасштабного вторжения, пишет Statista. Бельгия – это 12-я страна по количеству принятых беженцев.

