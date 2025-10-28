Что будет с украинцами в ЕС после 2027 года: правительство раскрыло планы Брюсселя
- После завершения действия режима временной защиты в ЕС в 2027 году украинцам помогут вернуться домой или получить новый статус в странах ЕС.
- Еврокомиссия подготовила рекомендации, чтобы государства-члены скоординировано завершили программу, предоставив украинцам варианты оставления или возвращения.
После 4 марта 2027 года, когда в Европейском Союзе завершится действие режима временной защиты для украинцев, гражданам Украины помогут беспрепятственно вернуться на родину или получить другой статус пребывания в странах ЕС – для тех, кто работает или учится.
Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Чернышов во время встречи с журналистами в Люксембурге, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейская правда".
Что известно о временной защите?
По словам Чернышова, Евросоюз продлил действие временной защиты до марта 2027 года. Это решение, подчеркнул чиновник, важно для того, чтобы украинцы могли планировать свою жизнь и чувствовать себя в безопасности.
Очень важно предоставить этим людям ясность для планирования их жизни и для их безопасности,
– сказал вице-премьер.
Справка. Сейчас, по официальным данным по официальным данным Eurostat, под временной защитой в ЕС находятся около 5 миллионов украинцев, большинство из которых выехали после начала полномасштабного вторжения РФ.
В то же время 60% украинцев разместились в:
- Германии,
- Польше,
- Чехии.
Германия приняла больше всего – более 1,2 миллиона человек.
Сколько украинцев находятся за границей / Фото Eurostat
Какими будут дальнейшие шаги ЕС?
Еврокомиссия уже подготовила рекомендации для Совета ЕС, чтобы государства-члены могли скоординировано завершить программу временной защиты. Украинцам, которые остаются в Европе, предложат два варианта:
- получить новый правовой статус в стране пребывания;
- или получить помощь в возвращении в Украину.
Куда выезжают молодые украинцы?
- Молодые украинцы все чаще выезжают в Германию, где получают 563 евро помощи, а их количество значительно возросло, в основном из-за желания избежать мобилизации.
- Германия уже приняла более 1,2 миллиона украинских беженцев, но планирует уменьшить размер помощи с 563 до 441 евро в месяц с 2026 года, тогда как Польша также испытывает нагрузку из-за увеличения количества беженцев.