Що буде з українцями в ЄС після 2027 року: уряд розкрив плани Брюсселя

Після 4 березня 2027 року, коли в Європейському Союзі завершиться дія режиму тимчасового захисту для українців, громадянам України допоможуть безперешкодно повернутися на батьківщину або отримати інший статус перебування в країнах ЄС – для тих, хто працює чи навчається.

Про це повідомив віцепрем'єр України Олексій Чернишов під час зустрічі з журналістами в Люксембурзі, передає 24 Канал з посиланням на "Європейська правда".

Дивіться також Хвиля антиукраїнської ненависті: з українського консульства в Польщі зірвали прапор

Що відомо про тимчасовий захист?

За словами Чернишова, Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту до березня 2027 року. Це рішення, наголосив посадовець, важливе для того, щоб українці могли планувати своє життя та почуватися в безпеці.

Дуже важливо надати цим людям ясність для планування їхнього життя і для їхньої безпеки,

– сказав віцепрем'єр.

Довідка. Наразі, за офіційними даними Eurostat, під тимчасовим захистом у ЄС перебувають близько 5 мільйонів українців, більшість з яких виїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас 60% українців розмістилися у:

Німеччині,

Польщі,

Чехії.

Німеччина прийняла найбільше – понад 1,2 мільйона осіб.



Скільки українців перебувають за кордоном / Фото Eurostat

Якими будуть подальші кроки ЄС?

Єврокомісія вже підготувала рекомендації для Ради ЄС, щоб держави-члени могли скоординовано завершити програму тимчасового захисту. Українцям, які залишаються в Європі, запропонують два варіанти:

отримати новий правовий статус у країні перебування;

або отримати допомогу у поверненні в Україну.

Куди виїжджають молоді українці?