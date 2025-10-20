Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на німецьке видання Bild.

Скільки українців прибуває до Німеччини?

За даними видання, кількість молодих українців, які щотижня приїжджають до Німеччини, зросла вдесятеро – зі 100 до 1000 осіб. Більшість із них спершу перетинають польський кордон, використовуючи Польщу як транзитний маршрут.

Таку тенденцію журналісти пов'язують із бажанням уникнути мобілізації після нещодавньої постанови уряду України, яка скасувала заборону на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років.

Позиція німецького уряду

Німеччина вже прийняла понад 1,2 мільйона українських біженців, і тепер уряд країни намагається зменшити навантаження на соціальну систему.

Важливо! З 1 квітня 2026 року розмір допомоги для новоприбулих українців зменшиться з 563 до 441 євро на місяць. Водночас у німецькому уряді тривають суперечки – Міністерство внутрішніх справ блокує подальші зміни, а місцеві адміністрації вже працюють на межі можливостей через наплив заявників.



Яка ситуація у Польщі?

Польща, через яку більшість українців прямують до ЄС, також може зіткнутися з подібними викликами. Частина біженців залишається в країні, користується соціальними програмами або шукає роботу, що збільшує навантаження на польські служби зайнятості та місцеву інфраструктуру.

Як пише видання RMF24, керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що Польща більше не може приймати українських біженців. У своїй заяві урядовець також зазначив, що надмірна кількість прибулих може перевищити здатність Польщі до ефективної інтеграції.

Як прогнозують експерти, якщо потік молодих українців до Німеччини продовжить зростати, Європейському Союзу доведеться шукати спільні рішення для врегулювання ситуації та балансування систем підтримки у різних країнах.

Що відомо про виїзд молодих українців за кордон?